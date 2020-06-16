Антибактериальный тоннель: как Путина защищают от коронавируса

Антибактериальный тоннель: как Путина защищают от коронавируса
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Каждого человека тщательно дезинфицируют необычным способом

Последние месяцы президент России провел в своей резиденции в Ново-Огарево из-за эпидемии коронавируса. Однако лишь сейчас стало известно, как Владимира Путина защищают от угрозы заразиться инфекцией. Оказалось, что все люди, которые приходят на территорию усадьбы, сначала попадают в дезинфекционный туннель.

На несколько секунд человек оказывается в водном тумане, а его одежда и открытые участки тела обрабатываются специальным раствором, что гарантирует безопасность. 

Об этом сообщила пресс-служба Пензенской области. Как уточняет телеграм-канал RIA_Kremlinpool, опубликовавший видео с тоннелем, завод из Пензы установил аппарат в сжатые сроки.  

Напомним, что Путин провел в Ново-Огарево два важных праздника – Пасху и День Победы. 

Полина ИВАНОВА

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