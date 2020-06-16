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Мэр столицы Сергей Собянин заявил о том, что кафе и рестораны могут полностью открыться уже через неделю. О том, что ситуация с коронавирусом в городе позволяет это, градоначальник заявил на встрече с представителями общепита.
Собянин отметил, что окончательное решение будет принято в понедельник, 22 июня. Однако он уже сейчас посоветовал кафе и ресторанам готовиться к началу работы, передает РИА "Новости".
Как напоминает издание "Царьград", с 16 июня в Москве заработали летние веранды кафе. В столице со вторника начался очередной этап снятия ограничений.
Москвичи с конца марта жили в режиме самоизоляции, но 9 июня он был отменен.
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