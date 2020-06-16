Рестораны заработают в полную мощность уже в июне

Мэр столицы Сергей Собянин заявил о том, что кафе и рестораны могут полностью открыться уже через неделю. О том, что ситуация с коронавирусом в городе позволяет это, градоначальник заявил на встрече с представителями общепита.

Собянин отметил, что окончательное решение будет принято в понедельник, 22 июня. Однако он уже сейчас посоветовал кафе и ресторанам готовиться к началу работы, передает РИА "Новости".

Как напоминает издание "Царьград", с 16 июня в Москве заработали летние веранды кафе. В столице со вторника начался очередной этап снятия ограничений.

Москвичи с конца марта жили в режиме самоизоляции, но 9 июня он был отменен.