Собянин анонсировал дату полного открытия кафе в Москве

Рестораны заработают в полную мощность уже в июне

Мэр столицы Сергей Собянин заявил о том, что кафе и рестораны могут полностью открыться уже через неделю. О том, что ситуация с коронавирусом в городе позволяет это, градоначальник заявил на встрече с представителями общепита. 

Собянин отметил, что окончательное решение будет принято в понедельник, 22 июня. Однако он уже сейчас посоветовал кафе и ресторанам готовиться к началу работы, передает РИА "Новости".

Как напоминает издание "Царьград", с 16 июня в Москве заработали летние веранды кафе. В столице со вторника начался очередной этап снятия ограничений. 

Москвичи с конца марта жили в режиме самоизоляции, но 9 июня он был отменен. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

"Газпром" прекратил приписывать Киеву поставки газа в Донбасс

Россия бесплатно снабжает топливом украинский регион

"Адский удел": дочь Ефремова хочет сдать больную мать в дурдом

После ДТП о женщине некому будет заботиться

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей