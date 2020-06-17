Российский лайнер МС-21 летал два часа с выключенным двигателем

Российский лайнер МС-21 летал два часа с выключенным двигателем
Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Самолет испытывают на предмет нештатных ситуаций

Российский среднемагистральный самолет МС-21 протестировали в полете с выключенным двигателем. Авиалайнер более двух часов летал с одной выключенной турбиной – пилоты оценили, как ведет себя машина в такой, в общем-то, нештатной ситуации.

По словам летчика-испытателя корпорации "Иркут" Олега Мутовина, которые приводит РИА "Новости", отказов в работе систем выявляется с каждым разом все меньше. Он добавил, что, согласно программе испытаний, неисправности создаются искусственно, чтобы оценить работу систем, а также реконфигурацию борта. Это сочетание положений средств механизации крыла, шасси, внешних подвесок и других частей самолета, которые влияют на аэродинамические качества.

Как рассказал Мутовин, часто в один день летают два МС-21, а в начале июня в небе находились сразу три авиалайнера. Успехи значительные. Так, четвертый опытный образец в первом полете, а также при перегоне в Жуковский в марте показал высокую надежность.

Испытания продолжатся, авиакомпании должны получить абсолютно надежную машину, не уступающую самолетам лидеров рынка. Параллельно тестируется российский двигатель ПД-14. Как известно, МС-21 может быть оборудован как американскими, так и российскими двигателями.

Андрей ШЕРЫХАНОВ

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