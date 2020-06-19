Часть самолетов возьмут из отмененного заказа

Индия намерена приобрести у России 21 истребитель МиГ-29 на замену устаревшим Миг-21. Боевые машины займут места сразу в трех эскадрильях. Кроме того, Нью-Дели планирует закупить Су-30МКИ, который образуют костяк истребительной авиации Индии.

Как пишет газета The Economic Times со ссылкой на источники в ВВС Индии, военные хотят закупить российские самолеты по сниженной цене, так как частично они уже изготовлены в России по предыдущему заказу, который был отменен.

Сообщается, что сумма сделки составит 50 млрд рупий или примерно $656,5 млн. В тексте не говорится о модификации самолета, но вероятно, это МиГ-29UPG, разработанный специально для ВВС Индии. Машина примерно соответствует характеристикам МиГ-29СМТ. На истребителе установлена российская РЛС "Жук-М2Э", однако большая часть авионики – европейского производства. Например, инерциальная навигационная система французской фирмы Thales или израильская нашлемная система целеуказания Elbit.