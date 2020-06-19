"Буревестники" продолжают удивлять

В США опубликовали эффектный видеоролик, на котором летчик пилотажной группы "Буревестник" уходит на вертикальный взлет и буквально за минуту набирает высоту 4,5 тыс. км.

F-16 поднимается так быстро, что создается впечатление, что кто-то просто расширил "картинку", и дома на земле мгновенно превратились в игрушечные.

Камера, судя по всему, прикреплена к фонарю. Кстати, на видео, которое опубликовал телеграм-канал "Военный обозреватель", видно, какой хороший обзор в истребителе F-16.

"Буревестники" или Thunderbirds – одна из наиболее известных пилотажных групп в Америке, составленная из асов ВВС США. Летчики рекламируют службу в американской армии и непосредственно в военно-воздушных силах. Ранее один из пилотов чудом избежал крушения во время одного из шоу.