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В США опубликовали эффектный видеоролик, на котором летчик пилотажной группы "Буревестник" уходит на вертикальный взлет и буквально за минуту набирает высоту 4,5 тыс. км.
F-16 поднимается так быстро, что создается впечатление, что кто-то просто расширил "картинку", и дома на земле мгновенно превратились в игрушечные.
Камера, судя по всему, прикреплена к фонарю. Кстати, на видео, которое опубликовал телеграм-канал "Военный обозреватель", видно, какой хороший обзор в истребителе F-16.
"Буревестники" или Thunderbirds – одна из наиболее известных пилотажных групп в Америке, составленная из асов ВВС США. Летчики рекламируют службу в американской армии и непосредственно в военно-воздушных силах. Ранее один из пилотов чудом избежал крушения во время одного из шоу.
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