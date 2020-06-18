Полицейские на вертолете погнались за НЛО

Полицейские на вертолете погнались за НЛО
Фото: Rodrigo Reyes Marin/AFLO/www.globallookpress.com
Над одним из японских городов пролетел гигантский шар с пропеллером и непонятной конструкцией

В небе Сэндая была замечена довольно странная конструкция. Внешне белый объект напоминал то ли на шар, то ли тарелку. 

Сначала японцы наблюдали за неопознанным летающим объектом, снимали его на камеру, а потом испугались за свою безопасность. Они вызвали полицейских, чтобы те выяснили, что это за конструкция и насколько она опасна.

После многочисленных звонков в местное отделение правоохранители все же приехали с проверкой, сообщает "Царьград". Точно не известно, рассматривали полицейские версию с НЛО или нет, но вертолеты в воздух отправили, чтобы разобраться.

В итоге удалось выяснить, что над Сэндаем пролетал гигантский шар с пропеллером и непонятной крестообразной конструкцией. На время он повис в воздухе на расстоянии 500 м от земли, уточнили корреспонденты телеканала NHK.  

Поскольку конструкция, напугавшая местных жителей, была похожа на метеорологический зонд, с пояснением полицейские обратились в профильное управление. Но представители ведомства сообщили, что не имеют никакого отношения к этому объекту. В Министерстве транспорта тоже не смогли дать комментария. В итоге этот странный объект так и остался для всех загадкой.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что в Млечном Пути могут обитать разумные инопланетяне. 

Юлия ЕВГРАФОВА

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