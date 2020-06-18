Обрезки и прикормки: самые популярные ошибки при выращивании томатов

Обрезки и прикормки: самые популярные ошибки при выращивании томатов
Фото: pixabay.com
В холодную погоду от удобрений стоит отказаться

Многие садоводы уже высадили помидоры в огородах и теплицах, но чтобы урожай был богатым, растениям необходим правильный уход. Какие ошибки совершают даже опытные огородники и как их избежать, рассказало "Утро.ру".

Ранняя высадка томатов

Помидоры – очень теплолюбивые растения, именно поэтому ранняя высадка побегов на грядки может серьезно навредить будущим плодам. На постоянное место томаты стоит перемещать лишь тогда, когда погода станет по-настоящему теплой.

Неправильная обрезка листьев

Большинство сортов помидоров нуждается в удалении пасынков. Огородники это делают для того, чтобы растения активно формировали плоды, а не направляли все силы в листья.

А вот массовое удаление листьев – распространенная ошибка среди садоводов. Делать это нужно постепенно, не более пяти штук за один раз. Дело в том, что резкая потеря зелени затормозит дальнейшее развитие куста.

Полив и подкормка помидоров

Томаты нуждаются в обильном поливе начиная с периода цветения. Почва должна быть всегда немного влажной, иначе растения начнут вытягивать влагу из плодов.

Подкармливать помидоры также нужно правильно. Растениям необходимо подобрать правильное удобрение и использовать его умеренно, чтобы куст не разрастался слишком сильно. При этом в холодную погоду томаты подкармливать не нужно – они все равно не смогут усвоить питательные вещества.

Несвоевременный сбор урожая

Помидоры важно вовремя срывать с куста. Они ни в коем случае не должны перезревать. Во-первых, это портит внешний вид самих томатов. Во-вторых, так растения застрачивает дополнительные силы на питание уже созревших плодов.

Ранее "Утро.ру" рассказало, как правильно подкармливать помидоры.

Карина СИРАЗОВА

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