Количество подобных краж выросло в 25 раз за последние несколько лет

С банковских счетов и электронных кошельков россиян пропало более 232 млрд руб. за прошедший год из-за мошенников. Об этом сообщили в докладе генпрокурора Совету Федерации.

В России растет число преступлений в финансово-кредитной системе. Так, ущерб за 2019 год превысил предыдущий показатель более чем на 61 млрд рублей, говорится в докладе.

Согласно анализу, в первую очередь это связано с увеличением количества мошенничеств с использованием банковских карт и других видов электронных платежей.

В докладе говорится, что кражи в интернете и через кредитные карты в принципе стали встречаться чаще. Так, за последние пять лет ущерб от них вырос практически в три раза, а их доля среди других преступлений теперь составляет больше 33%.

Всего за последние пять лет уровень преступности в области информационно-коммуникационных технологий увеличился более чем в 25 раз.

Ранее россиян предупредили о росте активности мошенников, которые предлагают кредиты через соцсети или мобильные телефоны, напоминает URA.RU. Также злоумышленники обманывают при помощи дублеров сайта "Госуслуги".