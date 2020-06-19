Спланированное убийство: всплыли новые подробности стрельбы в Москве

Спланированное убийство: всплыли новые подробности стрельбы в Москве
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Злоумышленник готовился к преступлению несколько месяцев

Появились новые детали в деле о стрельбе, которая прогремела 18 июня на улице Приорова в Москве. Мужчина убил трех человек: свою бывшую возлюбленную, ее мать и маленького ребенка, а позже свел счеты с жизнью. Знакомые погибшей и источники в следствии поделились подробностями жуткой трагедии.

Молодой человек готовился к убийству за несколько месяцев: после расставания с погибшей девушкой в апреле он записался в стрелковую школу и подал документы на получение лицензии на оружие, рассказало следствие.

За четыре дня до трагедии стрелок купил травматический пистолет и охотничий карабин "Сайга", а также около ста патронов. Кроме того, следователи обнаружили, что в тот же день он приобрел топор и лопату – их обнаружили в машине злоумышленника после убийства.

Подруга убитой девушки подтвердила информацию о том, что бывшие возлюбленные часто ссорились. После расставания стрелок часто напивался и изводил убитую ревностью.

Источник в следствии поделился, что мужчина расправился сначала с матерью девушки и мальчиком – именно в этот момент модель успела позвонить в службу спасения, передает сайт "Комсомольская правда". Также стало точно известно, что погибшим ребенком оказался племянник девушки. Ранее в СМИ появлялась информация, что это сын или самой погибшей, или ее подруги.

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Фото: Гавриил Григоров/ТАСС Фото: Агентство городских новостей &#34;Москва&#34; Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС Фото: Гавриил Григоров/ТАСС Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Карина СИРАЗОВА

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