Бойня в Москве - главное

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС Фото: Агентство городских новостей &#34;Москва&#34; Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС Фото: Гавриил Григоров/ТАСС Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Кадры и детали стрельбы - в материале "Утро.ру"

Поистине страшная трагедия произошла в Москве в четверг, 18 июня. В результате стрельбы погибли четыре человека, среди которых оказался и маленький ребенок. Подробности происшествия и кадры с места убийства приводит "Утро.ру".

Как все начиналось

Мужчина открыл стрельбу в квартире на улице Приорова около 15:00. Соседи услышали женский крик и выстрелы и вызвали полицию. Злоумышленник забаррикадировался в помещении – дверь пришлось выламывать. В квартире полицейские обнаружили тела двух погибших женщин, мужчины и ребенка.

Стрелок убил свою бывшую возлюбленную, ее мать и младшего брата. После этого мужчина покончил с собой. Следователи возбудили уголовное дело.

Жертвами стрельбы оказались 24-летняя девушка, ее мать и младший брат, сообщили телеканалу "360" опрошенные. По другой версии, второй погибшей была ее подруга с ребенком. Следователи эту информацию пока не уточнили.

Кто устроил стрельбу

Злоумышленником оказался 21-летний знакомый девушки – она работала моделью. Пара встречалась около пяти лет, однако незадолго до трагедии их отношения закончились. Молодой человек, который знал убитую еще со школы, после расставания периодически стоял под окнами девушки и просил у нее прощения. Однако модель извинения не приняла, вероятно, тогда он и решил совершить преступление.

Родители стрелка утверждают, что раньше он никогда не привлекался к отвественности, оружие на него зарегистрировано не было. Молодой человек учился политологии в университете, однако учебное заведение не закончил и ушел в армию. Отец подтвердил в беседе с "Московским комсомольцем", что его сын действительно встречался с моделью, но она его бросила.

Подробности бойни в Москве

В Росгвардии позже сообщили, что оружием стрелок владел законно, передает "Интерфакс". Убийство от совершил при помощи охотничьего карабина. Затем в машине стрелка нашли чехол от винтовки, патроны и неизвестный сверток, который позже откроют в лаборатории.

Карина СИРАЗОВА

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