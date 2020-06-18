"Кричала женщина": очевидцы сообщили детали трагедии в Москве

"Кричала женщина": очевидцы сообщили детали трагедии в Москве
Фото: Сергей Карандеев/ТАСС
Мужчина расстрелял трех человек из-за бытовой ссоры

Около трех часов дня мужчина пришел к своей девушке, которая жила в квартире на улице Приорова, дом 38а/2.

По данным телеграм-канала "Mash", убитой было 24 года. Вместе с ней жили двое детей, одному из них было не больше года. В результате ссоры прогремела стрельба, все четверо погибли. 

Очевидцы утверждают, что сначала слышали брань, после чего начались женские крики. Следующими прозвучали выстрелы. 

Соседи решили вызвать на место полицию и скорую помощь. Подоспевшие сотрудники некоторое время ожидали возле двери квартиры. Сообщалось, что в результате стрельбы пострадала женщина, однако жертв оказалось больше.

После выстрелов нападавший заперся в квартире. Полицейским пришлось выламывать дверь, чтобы зайти. Сразу после проникновения они обнаружили несколько трупов. Погибли хозяйка квартиры и двое детей. Сотрудники обнаружили и тело стрелка – он совершил суицид, сообщает РИА "Новости". 

Незадолго до конфликта девушка сообщила парню о расставании. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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