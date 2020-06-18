По уточненным данным, погибли ребенок, две женщины и мужчина

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за трагедии на севере Москвы. Сегодня в многоквартирном доме на улице Приорова мужчина убил трех человек.

Появились первые кадры из квартиры, где произошла стрельба. На видео можно заметить оружие, из которого стрелок совершил убийства. По комнатам также разбросаны вещи погибших.

Напомним, сегодня в Москве произошла стрельба, в результате которой погибли две женщины и один ребенок. Позже нападавший совершил самоубийство – полицейские обнаружили тела всех погибших после взлома квартиры.

По некоторым данным, убийство произошли по личным мотивам.