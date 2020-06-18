После стрельбы в Москве появились кадры из квартиры

По уточненным данным, погибли ребенок, две женщины и мужчина

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за трагедии на севере Москвы. Сегодня в многоквартирном доме на улице Приорова мужчина убил трех человек. 

Появились первые кадры из квартиры, где произошла стрельба. На видео можно заметить оружие, из которого стрелок совершил убийства. По комнатам также разбросаны вещи погибших.

Напомним, сегодня в Москве произошла стрельба, в результате которой погибли две женщины и один ребенок. Позже нападавший совершил самоубийство – полицейские обнаружили тела всех погибших после взлома квартиры. 

По некоторым данным, убийство произошли по личным мотивам. 

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Гороскоп на 18 июня для всех знаков зодиака

Подробный прогноз астрологов на 18.06.2020 поможет заглянуть в будущее

Начните утро на позитиве: лучшие анекдоты на 18 июня

Подборка острых шуток от "Утро.ру" не оставит вас равнодушными

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей