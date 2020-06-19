Мать Зеленского оказалась цыганкой

Мать Зеленского оказалась цыганкой
Фото: Cris Faga/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Ребенок живет в западной части Украины на окраине города

Родившийся на Украине ребенок, которому дали имя Зеленский, появился на свет в цыганском таборе. Это удалось выяснить журналистам.

Мать с мальчиком живут на окраине Ужгорода. Женщина рассказала, что планировала так назвать сына еще во время беременности, и гордится именем своего ребенка.

У Зеленского оказалось еще пятеро братьев и сестер. А вот отец с семьей не живет – лишь изредка заходит в гости, поделилась женщина. Дети с матерью проживают в одной комнате, но, по ее словам, она планирует сделать ремонт на деньги, которые получила за рождение ребенка.

Журналисты рассказали, что за 20 км от табора живет другой мальчик, названный в честь президента, – Янукович. "Может, даст Бог, встретимся", – рассказала мать Зеленского Телеграм-каналу Perepichka News, отметив, что все же это довольно далеко.

Напомним, что маленький Зеленский родился несколько месяцев назад на западе Украины. В 2009 г. появился на свет ребенок, которому родители дали имя Янукович.

Карина СИРАЗОВА

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