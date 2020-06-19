Путин показал место хранения подарков от внуков

Президент объяснил, как проводит время на работе

В ходе интервью телеканалу "Россия 1" Владимир Путин показал место, где хранит подарки от внуков. 

Лидер страны уточнил, что не готовился к съемкам, поэтому обстановка в комнате отдыха и столовой рабочая. Он уточнил, что внуки периодически что-то дарят, хранит он презентованные вещи не в кабинете. Кое-что, по словам президента, лежи в комнате отдыха, пишет НСН

Ранее Владимир Путин поделился, что внуки периодически звонят ему в Кремль. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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