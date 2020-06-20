Редкое явление явление пройдет 21 июня

Россияне в воскресенье смогут увидеть уникальное астрономическое событие – Луна частично закроет собой Солнце. Специалисты утверждают, что за сто лет такие события происходят всего 14 раз.

Следующее подобное событие произойдет лишь в 2039 году. В этот раз кольцевое затмение совпадет с днем летнего солнцестояния.

В Москве затмение будет слабозаметным – специалисты утверждают, что над столицей его фаза будет составлять около 1%. Как рассказывает старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников изданию "Известия", лучше всего наблюдать за затмением можно будет на Кавказе и Юге России. Там перекрытие солнечного диска составит около 25%.

Посмотреть на затмение можно будет и на Алтае, где видимость достигнет 0,45%. Заметно оно будет и в Приморье.

Кольцевое затмение во всей красе увидят в Африке, Индии и Китае. Луна полностью закроет Солнце, оставив лишь контуры света – подобное продлится около 20 секунд.

Специалисты просят смотреть на затмение, используя специальные средства защиты.