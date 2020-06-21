Наши предки в этот день занимались сбором травы

Поверья и традиции, связанные с 22 июня, по больше части рассказывают о поле. Наши предки в этот день выходили на сбор травы, потому что верили, что определенные растения обладают магической и целебной силой.

Что нельзя делать 22 июня

1. Не стоит в это день разговаривать с кем-то по пути, иначе приобретенные 22.06.2020 вещи принесут беды в дом.

2. Не следует ругаться и выяснять отношения, иначе урожай будет скудным.

3. В Кириллов день нельзя убивать комаров после обеда, а то их станет еще больше.

4. Не делитесь ни с кем своими планами на будущее – вас могут сглазить, и мечтам не суждено будет сбыться.

Приметы на 22 июня

1. Вороны часто кричат – будет дождь.

2. Муравьи собрались около своих домиков – погода будет ясной.

3.Рожь зацвела – пора и сено готовить.

4. Напоследок – самое главное: ночь с 21 на 22 июня – самая короткая в году. Случится солнцеворот.

Ранее "Утро.ру" опубликовало календарь садовода на неделю.



