На Руси считали, что в этот день вода становится чудотворной

В среду, 23 июня, в православии отмечают День святого Тимофея. Наши предки верили, что сегодня Тимофей распускает по миру духов, которые беспокоят живых и доставляют им массу неприятностей, бед и несчастий, вплоть до кровопролитных конфликтов. Поэтому этот день считался одним из самых опасных в году.

Что нельзя делать 23 июня

Не стоит покидать свой дом, чтобы случайно не навлечь на себя беду. Нельзя выполнять опасную работу, так как это может привести к печальным последствиям. Не стоит сегодня грустить, злиться и жадничать.

Что нужно делать 23 июня

Стоит внимательно следить за своими родными и близкими, чтобы с ними не приключились неприятности. Можно ходить в баню, мыться в душе и купаться в реках и озерах. Вода в Тимофеев день считается чудотворной. Также можно ходить в гости и принимать гостей у себя – это притянет благополучие и удачу на весь следующий год.

Приметы на 23 июня