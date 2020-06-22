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В среду, 23 июня, в православии отмечают День святого Тимофея. Наши предки верили, что сегодня Тимофей распускает по миру духов, которые беспокоят живых и доставляют им массу неприятностей, бед и несчастий, вплоть до кровопролитных конфликтов. Поэтому этот день считался одним из самых опасных в году.
Что нельзя делать 23 июня
Не стоит покидать свой дом, чтобы случайно не навлечь на себя беду.
Нельзя выполнять опасную работу, так как это может привести к печальным последствиям.
Не стоит сегодня грустить, злиться и жадничать.
Что нужно делать 23 июня
Стоит внимательно следить за своими родными и близкими, чтобы с ними не приключились неприятности.
Можно ходить в баню, мыться в душе и купаться в реках и озерах. Вода в Тимофеев день считается чудотворной.
Также можно ходить в гости и принимать гостей у себя – это притянет благополучие и удачу на весь следующий год.
Приметы на 23 июня
Увидеть стаю волков – в скором времени начнется кровопролитная война. Вооруженный конфликт также предсказывает видение в небе полка ратников.
Если стоит засуха, хороших новостей ждать сегодня не стоит.
Увидеть луч света в своем доме – к счастью.
Потерять перчатки – нужно готовиться к неприятностям в будущем.
Разбитое зеркало предсказывает большое несчастье. Большие беды сулит и выпавший из стены дома кирпич.
Радуга в этот день предсказывает большие неурожаи и голодный год.
Надетая наизнанку или задом наперед одежда, трещина на зеркале и прочие бытовые неприятности также говорят о скорых бедах и несчастьях.
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