Приметы на 23 июня: что нельзя делать в Тимофеев день

Приметы на 23 июня: что нельзя делать в Тимофеев день
Фото: imagebroker/Stefan Huwiler/www.globallookpress.com
На Руси считали, что в этот день вода становится чудотворной

В среду, 23 июня, в православии отмечают День святого Тимофея. Наши предки верили, что сегодня Тимофей распускает по миру духов, которые беспокоят живых и доставляют им массу неприятностей, бед и несчастий, вплоть до кровопролитных конфликтов. Поэтому этот день считался одним из самых опасных в году.

Что нельзя делать 23 июня

  1. Не стоит покидать свой дом, чтобы случайно не навлечь на себя беду.

  2. Нельзя выполнять опасную работу, так как это может привести к печальным последствиям.

  3. Не стоит сегодня грустить, злиться и жадничать.

Что нужно делать 23 июня

  1. Стоит внимательно следить за своими родными и близкими, чтобы с ними не приключились неприятности.

  2. Можно ходить в баню, мыться в душе и купаться в реках и озерах. Вода в Тимофеев день считается чудотворной.

  3. Также можно ходить в гости  и принимать гостей у себя – это притянет благополучие и удачу на весь следующий год.

Приметы на 23 июня

  1. Увидеть стаю волков – в скором времени начнется кровопролитная война. Вооруженный конфликт также предсказывает видение в небе полка ратников.

  2. Если стоит засуха, хороших новостей ждать сегодня не стоит.

  3. Увидеть луч света в своем доме – к счастью.

  4. Потерять перчатки – нужно готовиться к неприятностям в будущем. 

  5. Разбитое зеркало предсказывает большое несчастье. Большие беды сулит и выпавший из стены дома кирпич.

  6. Радуга в этот день предсказывает большие неурожаи и голодный год.

  7. Надетая наизнанку или задом наперед одежда, трещина на зеркале и прочие бытовые неприятности также говорят о скорых бедах и несчастьях.

    Раннее "Утро.ру" опубликовало календарь садовода на неделю. 

Татьяна ТРИФОНОВА

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