Курс рубля
- Эра доллара закончилась: американская валюта долго не оправится от кризиса
- Курс доллара снизится: эксперт назвал реальную стоимость валюты к концу года
- Курс рубля резко снизился на праздники
В среду, 24 июня, согласно церковному календарю, отмечается День святых Варфоломея и Варнавы. Наши предки считали, что с этого момента начинаются русалочьи дни, которые заканчиваются в день Ивана Купала, 7 июля. По поверьям, в этот период лекарственные травы становятся ядовитыми. Все от того, что нечисть пробирается через тонкую грань между нашим миром и потусторонним и отравляет растения. Также этот период использовали для гаданий. Считается, что предсказания в русалочьи дни наиболее правдивы.
Что нельзя делать 24 июня
Что можно делать 24 июня
Приметы на 24 июня
Ране "Утро.ру" опубликовало календарь садовода на неделю.
На саммите в 2006 году президент России якобы пытался надавить на грузинского политика