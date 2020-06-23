Приметы на 24 июня: что нельзя делать в Варфоломеев день

Приметы на 24 июня: что нельзя делать в Варфоломеев день
Фото: pixabay.com
В этот день не стоит давать деньги в долг

В среду, 24 июня, согласно церковному календарю, отмечается День святых Варфоломея и Варнавы. Наши предки считали, что с этого момента начинаются русалочьи дни, которые заканчиваются в день Ивана Купала, 7 июля. По поверьям, в этот период лекарственные травы становятся ядовитыми. Все от того, что нечисть пробирается через тонкую грань между нашим миром и потусторонним и отравляет растения. Также этот период использовали для гаданий. Считается, что предсказания в русалочьи дни наиболее правдивы.

Что нельзя делать 24 июня

  1. Люди верили, что в этот день нельзя выполнять работу плохо и некачественно, иначе в будущем ждет множество неудач и болезней.
  2. Нельзя рвать траву, сидеть и лежать на ней, потому что по траве катается нечистая сила. 
  3. В этот день не стоит брать или давать кому-то в долг. Считается, что это приведет к проблемам с деньгами на целый год вперед.
  4. Нельзя ревновать и ссориться. 


Что можно делать 24 июня

  1. Любое дело нужно делать качественно и хорошо. 
  2. Рекомендуется помириться с теми, с кем поссорились, даже если конфликт длительный. Считается, что те, кто не простил друг другу обиды в этот день, будут враждовать весь следующий год. 
  3. Нужно постараться убрать все негативные чувства и настроиться на позитив. 


Приметы на 24 июня

  1. Услышать гром в этот день – к хорошему улову на рыбалке.
  2. Если ночи теплые, стоит ждать богатого урожая плодов.
  3. Если в солнечный день почти не видно голубей, значит погода испортится. 
  4. Долгие раскаты грома во время грозы – к продолжительной буре.
  5. Сны в ночь на 24 июня считаются вещими, но рассказывать их никому нельзя.
  6. Туман на воде предвещает богатый грибной сезон.
  7. Если утки постоянно ныряют в воду, стоит ждать осадков.


Ране "Утро.ру" опубликовало календарь садовода на неделю. 

Александра ЛЕОНИДОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

"Вонзил ногти в колено и пригрозил войной": Саакашвили вспомнил жесткий разговор с Путиным

На саммите в 2006 году президент России якобы пытался надавить на грузинского политика

Приметы на 24 июня: что нельзя делать в Варфоломеев день

В этот день не стоит давать деньги в долг

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей