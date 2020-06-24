День Петра Солнцеворота: что нельзя делать 25 июня

День Петра Солнцеворота: что нельзя делать 25 июня
Фото: pixabay.com
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Наши предки варили на обед уху

На день Петра Солнцеворота выпала масса традиций и обрядов. Первый и самый главный из них – поесть в течение дня ухи. На Руси считали, что этот ритуал принесет счастье в дом. Кроме того, нельзя начинать трапезу с блюда не из рыбы. Наши предки верили, что нарушившие данные запрет будут постоянно перед кем-то оправдываться. 

Что нельзя делать 25 июня 

1. Не стоит ложиться спать на Петра Солнцеворота раньше полуночи, иначе планы и мечты так и не реализуются. 

2. Нельзя носить темную одежду, а то солнце обидится и напустит на землю огромное число осадков и ветер. 

3. Беременным женщинам 25 июня запрещалось разрешать гладить свой живот. По преданию, ребенок родится очень доверчивым, а это может сильно навредить в жизни. 

4. Малышам в день Петра Солнцеворота не разрешали спать на чужих подушках, чтобы их не мучили ночные кошмары. 

Что можно делать 25 июня 

1. В ночь на Петра Солнцеворота, около 24:00, стоит проговорить все свои заветные желания вслух, а после этого сразу лечь спать, ни с кем не разговаривая. 

2. Чтобы спалось крепче, следовало положить под подушку камень или насыпать золы. 

Приметы на 25 июня 

1. Много росы утром – урожай будет богатым. 

2. Если тучи кажутся слегка беловатыми, жди града. 

3. Много белок прыгает по деревьям вблизи жилых домов – к дождливому году. 

4. Гуси и утки на реке часто ныряют и бьют крыльями по воде – скоро придет гроза. 

Ранее "Утро.ру" опубликовало календарь огородника на неделю

Полина ЛЕДОВСКИХ

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