Дольше всего его было видно в Африке и азиатских странах

В разных уголках нашей планеты удалось запечатлеть на видео и фото редкое космическое явление – кольцеобразное солнечное затмение. Лучше всего оно наблюдалось на африканском континенте, а также в азиатских странах.

Само затмение началось в Центральной Африке в 07:48 по московскому времени. Наибольшая фаза длилась чуть больше 30 секунд. Ее зафиксировали в Гималаях, сообщает "Рен ТВ".

В России затмение могли увидеть в Алтайском крае, рядом с границами с Китаем и Монголией. Там перекрытие доходило до 0,45, а в Европейской части – до 0,41 секунды.

А вот директор омского планетария Владимир Крупко собрал фотоальбом в соцсети, в котором опубликовал снимки разных фаз затмения. Правда, в Омске наблюдать редкое событие пришлось через тучи.

"Облака действительно помогали смотреть и фотографировать без фильтра. В цвете снято через фильтр. Попробуйте увидеть край Луны коснувшийся Солнца, первый контакт на первом фото", – написал Крупко в "ВКонтакте".

При данном космическом явлении можно увидеть "огненное кольцо". Во время затмения Луна находится на максимальном удалении от Земли, конус тени спутника проходит над поверхностью нашей планеты, не достигнув ее.

Как писало накануне "Утро.ру", такое событие происходит за 100 лет 14 раз. Следующее кольцеобразное солнечное затмение случится через 17 лет.

