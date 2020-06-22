Во вторник жители нашей страны будут трудиться целый день

На этой неделе россияне будут работать четыре дня вместо обычных пяти. Из-за переноса Парада Победы на лето выходным днем стала среда, 24 июня.

Отмечается, что при этом во вторник, 23 июня уйти с работы на час пораньше не получится, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Роструд

Этот выходной россияне получили благодаря тому, что президент Владимир Путин распорядился провести парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 24 июня. Такое решение было связано с распространением в России коронавирусной инфекции SARS-CoV-2.

Раннее сообщалось, что на Параде Победы в Москве покажут засекреченную технику.