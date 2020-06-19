"Солнцепек" на колесах, "Панцирь-СМ" с "гвоздями" и другие машины впервые продемонстрируют москвичам

На Параде Победы, кроме целой колонны Т-34, которая уже приобрела некоторую известность в Москве, можно будет посмотреть целый ряд образцов новой техники. Во-первых, это ПЗРК "Панцирь-СМ" – комплекс, призванный в перспективе заменить "Панцирь-С1", заслуживший определенную критику среди военных.

В номенклатуру новой системы, наконец, включат ракеты-гвозди, специально предназначенные для борьбы с дронами. Как показали военные действия в Сирии и Ливии, это основные враги подобных комплексов.

Определенно стоит посмотреть и на "Тосочку" ТОС-2. В отличии от "Солнцепека", который навел шороху в Сирии, эта система – на колесных шасси, а значит более мобильная. Кроме того, машина оборудована специальным краном для самостоятельного пополнения боекомплекта. Раньше для этого были нужны транспортно-заряжающие машины. Термобарические снаряды остались те же.

Обязательно стоит отметить и ЗРК С-350 "Витязь", который относительно недавно поступил на вооружение. Система уступает С-400 по дальности, однако она более современная и продвинутая. Кроме того, в ее боекомплект входит сразу 12 ракет, то есть в три раза больше, чем у С-400.

Следующий номер – зенитно-ракетный комплекс Бук-М3, обласканный даже западными военными экспертами, как и "Тор-М3". В своем классе – это одни из лучших систем в мире.

Разумеется, Парад Победы не обойдется без "Арматы". Кроме самого танка Т-14, можно будет посмотреть на БМП Т-15 с дистанционно управляемым 57-мм боевым модулем АУ220М "Байкал" разработки ЦНИИ "Буревестник". Когда машины на платформе "Армата" будут выпускаться массово, пока неизвестно, пока испытания продолжаются.

Наконец, большой интерес представляет ранее засекреченная зенитная самоходка "Деривация" на базе БМП-3. Машина уничтожает 57-мм автоматическим орудием разные воздушные цели на высоте до 4,5 тыс. метров и на дальности до 6 тыс. метров, включая беспилотники. Интересно, как машина покажет себя в Сирии и Ливии.