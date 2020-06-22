Этот подарок главе государства изготовили в Японии

Стало известно, в чем уникальность черно-белого изображения Владимира Путина, которое лежит в его кабинете. Выяснилось, что этот портрет был создан на рисовой бумаге в специальной древней технике. Еще общественность узнала, почему эта уникальная картина несколько лет находится на диване президента России.

Такой оригинальный презент Владимиру Владимировичу отправили из самой Японии. Об этом на пресс-конференции сообщил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.

Интересен и тот факт, что в Кремле этот портрет замечен не впервые. Публика заметила его на диване в рабочем кабинете Путина еще в 2017 году. Тогда его запечатлели в документальном фильме режиссера Оливера Стоуна, уточняет сайт "Комсомольская правда". В этот раз портрет общественность увидела на том же месте.

Песков рассказал, что за постер лежит на диване в кабинете президента - это подарок из Японии. Портрет Путина, выполненный в особой технике на рисовой бумаге, передала одна из префектур. Почему на диване? «Потому что президент считает, что там ему место» pic.twitter.com/jp7xDuUmnY — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 22, 2020

На вопрос журналистов о том, почему именно такая локация была выбрана президентом, также ответил Песков. Пресс-секретарь Путина заверил, что так распорядился сам глава государства. По мнению лидера России, это личное пространство портрета, и ему там самое место.

Напомним, 21 июня, на экраны вышло большое интервью "Россия. Кремль. Путин". Это проект журналиста Павла Зарубина. На кадрах этого фильма и был вновь замечен черно-белый портрет главы государства.