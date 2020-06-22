Песков раскрыл тайну портрета Путина в кабинете

Песков раскрыл тайну портрета Путина в кабинете
Дмитрий Песков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Этот подарок главе государства изготовили в Японии

Стало известно, в чем уникальность черно-белого изображения Владимира Путина, которое лежит в его кабинете. Выяснилось, что этот портрет был создан на рисовой бумаге в специальной древней технике. Еще общественность узнала, почему эта уникальная картина несколько лет находится на диване президента России.

Такой оригинальный презент Владимиру Владимировичу отправили из самой Японии. Об этом на пресс-конференции сообщил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.

Интересен и тот факт, что в Кремле этот портрет замечен не впервые. Публика заметила его на диване в рабочем кабинете Путина еще в 2017 году. Тогда его запечатлели в документальном фильме режиссера Оливера Стоуна, уточняет сайт "Комсомольская правда". В этот раз портрет общественность увидела на том же месте.

На вопрос журналистов о том, почему именно такая локация была выбрана президентом, также ответил Песков. Пресс-секретарь Путина заверил, что так распорядился сам глава государства. По мнению лидера России, это личное пространство портрета, и ему там самое место.

Напомним, 21 июня, на экраны вышло большое интервью "Россия. Кремль. Путин". Это проект журналиста Павла Зарубина. На кадрах этого фильма и был вновь замечен черно-белый портрет главы государства. 

Юлия ЕВГРАФОВА

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