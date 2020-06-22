Россияне получат отпуск после нерабочего апреля

Министерство труда разъяснило ситуацию с больничными с выплатами сотрудникам

Из-за пандемии коронавируса дни с 30 марта по 8 был объявлены нерабочими. Дни не считались выходными, но на работу выходить также было не нужно.

Однако на трудовой стаж и отпуска этот период "карановирусных дней" не повлиял. В министерстве труда пояснили, что это время будет засчитано с рабочий стаж, то есть рабочие получат право на такое же количество дней отпуска, как если бы они полноценно ходили на работу.

Также журналистам пояснили, что нерабочие дни не повлияют на декрет, больничный и другие выплаты, на которые может рассчитывать работник, дополняет "КП".

Ранее "ФедералПресс" сообщало, что размер больничного может быть уменьшен, если работник нарушал режим, назначенный медиком.

Дарья ПЕТРОВА

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