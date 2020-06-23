Проект еще готовят к согласованию

Сейчас идет активное обсуждение о переносе Всероссийской переписи населения с этого года на следующий. Как рассказывают источники в Министерстве финансов, сейчас идет активное обсуждение возможности перенести весь бюджет, запланированный на перепись на 2021 год.

Следующие сроки переписи могут быть назначены на апрель следующего года, сообщает "Интерфакс". Пока проект лишь на стадии согласования, об окончательном решении объявят позднее.

Процедура должна была начаться в этом году в октябре, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции перепись решили отменить. Всего на проведение переписи в России правительство выделило около 33 миллиардов рублей.