СМИ: Названа причина смерти сына Хрущева

СМИ: Названа причина смерти сына Хрущева
Никита Хрущев. Фото: Фотохроника ТАСС
Журналисты рассказали, как ушел из жизни наследник известного государственного деятеля

Сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей был найден в американском городе Крэнстон, Род-Айленд, с огнестрельным ранением головы.

Как сообщает The New York Times, предварительная судебно-медицинская экспертиза показала, что 84-летний Сергей Хрущев покончил с собой. По словам следователей, на его теле не было обнаружено без каких-либо явных признаков насилия.

Тело Хрущева нашла его супруга Валентина Голенко. Она же сообщила об этом правооханителям. Прибывшие полицейские зафиксировали факт смерти политолога.

Напомним, о кончине сына советского генсека Никиты Хрущева стало известно 18 июня. Однако тогда родные и близкие не сообщили о причинах его смерти. 

Александра ЛЕОНИДОВА

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