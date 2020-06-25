Журналисты рассказали, как ушел из жизни наследник известного государственного деятеля

Сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей был найден в американском городе Крэнстон, Род-Айленд, с огнестрельным ранением головы.

Как сообщает The New York Times, предварительная судебно-медицинская экспертиза показала, что 84-летний Сергей Хрущев покончил с собой. По словам следователей, на его теле не было обнаружено без каких-либо явных признаков насилия.

Тело Хрущева нашла его супруга Валентина Голенко. Она же сообщила об этом правооханителям. Прибывшие полицейские зафиксировали факт смерти политолога.

Напомним, о кончине сына советского генсека Никиты Хрущева стало известно 18 июня. Однако тогда родные и близкие не сообщили о причинах его смерти.