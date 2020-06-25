Наследника белорусского президента активно обсуждают в Сети

Николай Лукашенко часто сопровождает отца на официальных мероприятиях. После его визита в Москву вместе с президентом Белоруссии в Сети отметили, что наследник Александра Лукашенко заметно возмужал. Внешность 15-летнего Николая так покорила россиянок, что они даже начали делать видео с его участием.

Александр Лукашенко приехал в качестве гостя на Парад Победы, который торжественно прошел в Москве 24 июня. Во время трансляции мероприятия в кадр попал и Николай – младший сын президента сидел рядом с отцом в первом ряду, недалеко от Владимира Путина.

Девушки в соцсетях написали, что не могли насмотреться на Лукашенко-младшего, которого назвали настоящим красавцем. Некоторые признались, что смотрели трансляцию Парада только ради Николая.

"Собираю армию фанатов Коленьки Лукашенко", "Почему он в 15 такой красивый?" – написали в "Твиттер". Некоторые заметили невероятное сходство Николая с отцом: "Да сам Лукашенко в молодости был ничего так (сын на него удивительно похож)".

Часть интернет-пользователей пошла дальше. Россияне стали делать ролики с участием наследника президента. Различные видео с Лукашенко, смонтированные из архивных кадров, появились в Tik Tok.

Ранее Николая Лукашенко сняли во время посещения церкви на Пасху. Тогда пользователи сети сошлись во мнении, что сын президента смог бы стать успешной моделью.