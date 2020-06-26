В список "Утро.ру" попали четыре культуры

Многие дачники думают, что благодаря рыхлению корни растения лучше получают воздух, что положительно влияет на почву. Как оказалось, такое правило не универсально. Не все для получения хорошего урожая стоит рыхлить.

Список "запретных" культур

Нельзя рыхлить кабачки, а еще не рекомендуется окучивать их. У этого овоща достаточно слабая корневая система. При подобных процедурах очень легко повредить ее. Поэтому для хорошего урожая кабачки лучше чаще удобрять.

В "черный список" попадает и лук. Если заняться его рыхлением, то начнет активно расти перо, а сами луковицы "застынут" в своем развитии. Капризной культурой считаются и огурцы. Дело в том, что у этого овоща корни находятся очень близко к поверхности земли. Рыхлением их легко повредить, тогда огурцы начнут слабеть, болеть и много плодов вы не соберете. В нередких случаях после рыхления они даже могут погибнуть.

Еще одно "запретное" растение – листовой салат. Его нельзя трогать по тем же причинам. Рискуете, как говорится, убить его на корню. Чтобы собрать много вкусного салата, нужно его просто чаще поливать.

Это далеко не первый опубликованный совет от "Утро.ру". Недавно огородники узнали, как необычно и просто подвязать помидоры.