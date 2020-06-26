Курс рубля
- Прогнозы экспертов: что будет с валютами в июле
- Эра доллара закончилась: американская валюта долго не оправится от кризиса
- Курс доллара снизится: эксперт назвал реальную стоимость валюты к концу года
Правильная подвязка помидоров – это залог хорошего урожая. Чтобы облегчить себе задачу, можно воспользоваться методом, при котором применяются обычные колготки – о шнурах и веревках можно будет забыть.
Как подвязать помидоры колготками
Для этого способа понадобятся старые колготки, в том числе и с дырками. Их необходимо нарезать поперек, чтобы получились колечки шириной 3 сантиметра.
Затем надо взять первое кольцо и обвить его вокруг ствола растения рядом с землей так, чтобы получилась петелька. Следующее кольцо из колготок вставляем в первую петлю и затягиваем также.
После того как будет связана цепочка из таких петелек, ею нужно будет обмотать весь ствол. В самое верхнее колечко вставляем крючок, который крепится к верху теплицы.
Этот способ можно использовать не только в теплице, но и на открытых грядках.
Такой метод обвязки помидоров хорош тем, что цепочка из колготок мягкая и эластичная – она не будет зажимать ствол.
Ранее "Утро.ру" публиковало лунный календарь огородника на июль 2020 года.
Журналисты рассказали, как ушел из жизни наследник известного государственного деятеля
Наши предки угощали вареной гречкой бездомных