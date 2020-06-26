Необычный способ: как просто подвязать помидоры

Необычный способ: как просто подвязать помидоры
Фото: pixabay.com
Как вырастить много томатов - в материале "Утро.ру"

Правильная подвязка помидоров – это залог хорошего урожая. Чтобы облегчить себе задачу, можно воспользоваться методом, при котором применяются обычные колготки – о шнурах и веревках можно будет забыть.

Как подвязать помидоры колготками

Для этого способа понадобятся старые колготки, в том числе и с дырками. Их необходимо нарезать поперек, чтобы получились колечки шириной 3 сантиметра.

Затем надо взять первое кольцо и обвить его вокруг ствола растения рядом с землей так, чтобы получилась петелька. Следующее кольцо из колготок  вставляем в первую петлю и затягиваем также.

После того как будет связана цепочка из таких петелек, ею нужно будет обмотать весь ствол. В самое верхнее колечко вставляем крючок, который крепится к верху теплицы.

Этот способ можно использовать не только в теплице, но и на открытых грядках.

Такой метод обвязки помидоров хорош тем, что цепочка из колготок мягкая и эластичная – она не будет зажимать ствол. 

Ранее "Утро.ру" публиковало лунный календарь огородника на июль 2020 года.

Дарья ПЕТРОВА

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