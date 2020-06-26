Пришедшие поддержать режиссера танцевали на улице и заказывали еду

Сегодня был объявлен приговор художественному руководителю "Гоголь-центра" Кириллу Серебренникову, которого обвинили в многомиллионных хищениях. Режиссера пришли поддержать люди, которые устроили танцы прямо около здания Мещанского суда.

Народ стал собираться с 10:00, до приезда самого худрука "Гоголь-центра". Спустя полтора часа, по оценке корреспондента "Новой газеты", возле суда было около 400 человек.

В итоге пришедших собралось так много, что они парализовали работу АЗС, которая находится недалеко от здания суда. Заправку пришлось закрыть на полчаса, пишет Life.

В ожидании приговора люди заказывали еду и устраивали танцы. По данным СМИ, курьерам приходилось пробираться сквозь толпу, чтобы разнести заказы. Многочисленные видео появились в "Твиттер".

Окончательный приговор Серебренникову огласили после перерыва, который закончился в 16:00. Худрук "Гоголь-центра" получил условный срок.

Пришедшие поддержать режиссера решение суда приняли восторженно. Люди аплодировали, а в толпе были слышны крики "Браво!" Видео с места событий приводит Телеграм-канал Mash.