Разбирательства длились около двух лет

Сегодня в Мещанском суде режиссеру Кириллу Серебренникову огласили окончательный приговор, связанный с хищениями 129 млн рублей. Он прибыл к зданию суда, где публика встретила его аплодисментами.

Поддержать режиссера приехали актеры Анатолий Белый, Юлия Пересильд, Екатерина Варнава и другие. Однако в зал суда пустили только родственников и близких Серебренникова.

Сообщается, что режиссера признали виновным в организации преступной группы. Суд установил вину и бухгалтера Юрия Итина и Алексея Малобродского. Какое наказание их ждет, пока не известно.

Напомним, в 2018 г. театральную студию Кирилла Серебренникова обвинили в хищении бюджетных средств. Режиссер и его коллеги в итоге стали главными фигурантами дела "Седьмой студии". Обвинение настаивает, что отчетные документы, которые передавались в Минкультуры, специально подделывали.

Ранее Кирилла Серебренникова заключили под домашний арест. Режиссера освободили от него только в 2019 году.