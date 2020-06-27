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В последние годы разведение виноградников успело приобрести популярность у дачников нашей страны, однако качественный результат гарантирован не всем. Есть несколько главных действий, необходимых для обильного урожая.
Первый год – постоянный уход за саженцами и формирование куста
Грамотно сформированный куст – один из факторов, влияющих на плодовитость. Уже в первый год после высадки в грунт лозу нужно обрезать при определенной последовательности. Для России можно применять укрывной метод: куст формируют в форме четырехрукавного веера. Кроме того, нельзя забывать пропалывать почву и уничтожать паразитов.
Поливать виноград нужно раз в одну-две недели, по три-четыре ведра на каждый куст. Для формирования сильных побегов обламывают молодые поросли и оставляют два самых сильных отростка. К сентябрю верхушки каждого стебля обрезаются, а в октябре они вновь укорачиваются. К зимнему сезону лозу для лозы нужно подготовить укрытие.
Второй год – выращивание новых отростков
На главных побегах также выращивают по одному отростку, чтобы в результате получилось четыре рукава. Также нужно построить опору: без нее куст не станет плодородным. Нельзя забывать о поливе, разрыхлении почвы и уничтожении паразитов.
Третий год – полноценный куст
В это время виноградник должен уже сформироваться. После зимнего сезона вновь подвязывают лозу, а укрытия снимают. За это время необходимо вырастить по две-три сильных лозы. Уже должны появиться слабые грозди. Желательно также удалять соцветия.
Четвертый год – саженцы готовы
При хорошем уходе в это время должен появиться богатый урожай с полноценными кустами: выхоженные саженцы должны дать сочные плоды.
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