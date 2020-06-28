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В субботу, 27 июня, в Минске прошел Республиканский бал выпускников учреждений высшего образования. Мероприятие посетил и Александр Лукашенко. После торжественной части белорусский президент весело проводил время с выпускниками. Видео с танцами Лукашенко попало в сеть.
На неофициальную часть праздника были приглашены популярные исполнители, которые пели для выпускников и преподавателей. Среди них – "Леприконсы", KAZKA (Александра Зарицкая) и Таисия Повалий.
Вместе с выпускниками танцевал и Лукашенко. Президент Белоруссии подпевал артистке, которая исполнила украинскую народную песню "Ти ж мене підманула". Видео снял один из гостей праздника и опубликовал его в "Инстаграм".
Сам Лукашенко готовится к президентским выборам, которые пройдут в августе. Белорусский лидер решил внести поправки в Конституцию. Некоторые считают, что на этот раз политик проиграет выборы, но при этом может протолкнуть на пост кого-то из своих сыновей.
Главным правилом в этот день на Руси считался запрет на веселье