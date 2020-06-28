Особый раствор обезвредит насекомых и убережет урожай от грибка

Морковь считается неприхотливым растением, однако, как и многие другие культуры, требует правильного ухода. Корнеплодам часто вредят различные грибковые инфекции и насекомые. Спасти урожай и избавиться от вредителей помогут всего два полива, которые нужно провести заранее.

Как защитить морковь от вредителей

Чтобы вырастить вкусную и сочную морковь, грядки необходимо обработать специальным растровом. Сделать это нужно всего два раза.

Рецепт средства для моркови можно приготовить самостоятельно. Для этого понадобится 2 г марганцовки и 2 г борной кислоты, которые необходимо развести в ведре воды.

В первый раз морковь необходимо пролить средством сразу после прореживания. Это убережет корнеплоды от грибков и гниения. Кроме того, процедура уменьшит рост ботвы, что позволит самой моркови стать крупнее.

Второй полив растений проводят, чтобы уберечь урожай от насекомых. Защитить корнеплоды от морковной муки поможет раствор из нашатырного спирта. Огородники размешивают 2 ст. л. в ведре воды. Благодаря процедуре гусеницы не тронут будущий урожай.

Поливать морковь таким раствором нужно только в защитной маске, чтобы не навредить собственному здоровью.

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