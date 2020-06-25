Рецепт эффективного удобрения для моркови

Морковь – одна из самых простых культур в выращивании. Также в ее составе много витаминов, а вкус позволяет использовать этот корнеплод во множестве блюд.

Однако, чтобы овощ вырос вкусным и сладкими необходимо применять подкормки. Главное правило огородников – правильно выбрать удобрение и не переборщить с ним.

Морковь необходимо не только подкармливать, но и тщательно рыхлить и хорошо поливать.

Удобрение моркови

Важно помнить, что первый раз удобрять растение нужно сразу, как появятся ростки. Сначала необходимо использовать такое вещество, как аммиачная селитра.

Использовать навоз или куриный помет не стоит: из-за него появится горький вкус, а овощи будут быстрее портиться.

Калий можно использовать регулярно. Он повышает иммунитет растения к грибку и делает корнеплод сочным и сладким.

Подкормка для моркови

Для ее приготовления понадобятся: вода – 20 л, соль калия – 20 г, суперфосфат – 20 г, аммиачная селитра – 10 граммов.

Все ингредиенты смешиваем и поливаем морковь.

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