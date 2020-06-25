Советы и рецепты эффективного удобрения для растения

Особенность этих садовых цветов в том, что они цветут с раннего лета и до поздней осени. А чтобы весь этот период петуния радовала своим обильным цветением, необходимо правильно ее подкармливать. Существует три вида подкормок – комплексные, органические и минеральные.

О комплексной подкормке

Этот вид "подпитки" для петунии можно найти в специализированных магазинах. Но нужно запомнить: любые подкормки необходимо проводить после сильного полива цветов, отстоявшейся водой. Комплексное удобрение обязательно нужно подбирать под каждый период цветения петунии. Самая эффективная формула "помощи цветку" – раз в неделю с чередованием видов подкормки.

Правильно готовим органическое удобрение

Для такого вида подкормки подходит зола, куриный помет и настой коровяка. Им нужно подпитывать растение весь сезон с перерывом в одну неделю.

Сделать настой коровяка просто. Необходимо залить его на половину ведра воды и оставить настаиваться на неделю. Затем получившуюся смесь нужно развести с отстоянной водой в пропорции 1:10.

Кстати, из куриного помета настойка делается примерно также. Только ее разводят с водой в соотношении 1:20. А вот подкормка из золы готовится иначе. Необходимо смешать стакан золы в 10 л воды. Поливать петунию получившимся составом нужно "под корешок".

Минеральная подкормка для лучшего цветения

Минеральная подкормка спасет петунию, если она никак "не хочет" цвести. В 10 л отстоянной воды необходимо развести столовую ложку мочевины, и полученным составом полить каждое растение. Это примерно по пол-литра на цветок. Тогда петуния порадует обильными цветами.

Кстати, перед подкормкой почва у петунии должна быть влажной. Подкармливать растение таким способом стоит до тех пор, пока петуния не начнет пышно цвести.

Ранее "Утро.ру" делилось советом, чем подкормить морковку, чтобы она была вкусной и сладкой.