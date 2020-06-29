Каким категориям граждан положены льготы - в материале "Утро.ру"

Большинство пенсионеров сейчас просто не знают о том, как снизить свои расходы на ЖКХ. Дело в том, что пожилой человек должен сам представить необходимые документы для оформления выплат, только после этого он и будет получать деньги, рассказал юрист Иван Соловьев.

Есть несколько категорий граждан, которые могут получить компенсацию за коммунальные услуги, независимо от их дохода. Например, это участники ВОВ, блокадники, Герои Труда, ликвидаторы аварии на АЭС в Чернобыле и инвалиды, получившие травмы на работе.

Еще одна возможность сэкономить – это получить субсидию на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства. Она положена малоимущим семьям, расходы которых на оплату платежей превышают максимально допустимую цифру. При этом учитываться должен доход не только пенсионера, но и всех членов семьи, зарегистрированных вместе с ним.

Чтобы получить такую льготу, нужно обратиться в МФЦ. Субсидия будет начислена только с момента обращения, даже если была положена и раньше.

"У пенсионеров часто возникают проблемы с получением субсидий. Они не всегда могут предоставить данные о доходах других членов семьи, а это является основанием для отказа",

– цитирует Life слова юриста Оксаны Красовской.

Также журналисты выяснили, что пенсионеры могут компенсировать оплату за обращение с твердыми коммунальными отходами. А одинокие пожилые люди еще могут получить выплату за взносы на капитальный ремонт в размере от 50% до 100% в зависимости от возраста, уточняет URA.RU.

С 1 июля в Москве и многих других регионах повышаются тарифы ЖКХ, напоминает телеканал "360". Подробнее об изменениях – в материале "Утро.ру".