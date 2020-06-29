Телевизионный врач рекомендует использовать электронные сигареты для борьбы с вредной привычкой

Электронные сигареты – один из самых эффективных способов избавиться от вредной привычки, именно поэтому нельзя вводить для них ограничения. Так доктор Александр Мясников прокомментировал новый законопроект об ограничениях для электронных сигарет.

Госдума рассмотрит законопроект во втором чтении в ближайшее время. В нем предлагается приравнять электронные средства доставки никотина (ЭДСН) к обычным относительно ограничений на потребление и продажу. Штраф за курение также хотят ввести одинаковый.

Кроме того, законодатели предлагают ограничить предельное содержание никотина в жидкости для электронных сигарет до 20 мг. Эксперты считают, что такой шаг не только малоэффективен, но даже вреден.

Для избавления от пагубной привычки многие прибегают к помощи никотиновой заместительной терапии (НЗТ) – специальные пластыри, электронные сигареты. Это один из самых эффективных методов бросить курить, считает Мясников.

Врач рассказал, что в электронных сигаретах нет тех вредных веществ, что попадают в организм при традиционном курении – канцерогены, пепел и угарный газ. Никотин же канцерогеном не является, добавил он. Именно поэтому Мясников считает, что нельзя лишать зависимых от курения такого эффективного метода избавиться от вредной привычки.

Преимущество электронных сигарет также в том, что они сохраняют иллюзию курения, пояснил доктор. Электронные сигареты созданы не для того, чтобы их курить, а чтобы помочь человеку избавиться от вредной привычки, временно замещая никотин в организме.

"Вредны электронные сигареты? Если их курить регулярно – да, но многократно меньше, чем обычные", – отметил Мясников.

Чтобы бросить курить, в организм должно поступать привычное количество никотина, иначе от вредной привычки не получится избавиться вовсе.