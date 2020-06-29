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Анатолий Дарон скончался в возрасте 94 лет. Причиной смерти мужчины стала почечная недостаточность. О печальном событии сообщили на сайте НПО "Энергомаш".
При жизни он был главным конструктором жидкостных двигателей для ракеты Р-7, взятой за основу при создании ракеты "Восток", которую использовали для транспортировки первого человека в космос, сообщает телеканал "360".
На "Энергомаше" ученый проработал 50 лет, став ведущим инженером. В конце 1990-х, как указывает "Царьград", Дарон закончил карьеру и переехал вместе с семьей в США.
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