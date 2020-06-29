Умер конструктор двигателей для ракеты Гагарина

Долгое время специалист жил в США

Анатолий Дарон скончался в возрасте 94 лет. Причиной смерти мужчины стала почечная недостаточность. О печальном событии сообщили на сайте НПО "Энергомаш". 

При жизни он был главным конструктором жидкостных двигателей для ракеты Р-7, взятой за основу при создании ракеты "Восток", которую использовали для транспортировки первого человека в космос, сообщает телеканал "360"

На "Энергомаше" ученый проработал 50 лет, став ведущим инженером. В конце 1990-х, как указывает "Царьград", Дарон закончил карьеру и переехал вместе с семьей в США.


Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Приметы на 29 июня: что нельзя делать в Тихонов день

Наши предки верили, что птицы замолкают и тоже вспоминают святого

Плата за коммуналку повысится с 1 июля

Тарифы вырастут на 4%

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей