Долгое время специалист жил в США

Анатолий Дарон скончался в возрасте 94 лет. Причиной смерти мужчины стала почечная недостаточность. О печальном событии сообщили на сайте НПО "Энергомаш".

При жизни он был главным конструктором жидкостных двигателей для ракеты Р-7, взятой за основу при создании ракеты "Восток", которую использовали для транспортировки первого человека в космос, сообщает телеканал "360".

На "Энергомаше" ученый проработал 50 лет, став ведущим инженером. В конце 1990-х, как указывает "Царьград", Дарон закончил карьеру и переехал вместе с семьей в США.



