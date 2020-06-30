Принц Гарри испытал стыд из-за новости о беременности Маркл

Принц Гарри испытал стыд из-за известий о беременности Маркл
Принц Гарри. Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Неожиданная новость всплыла во время бракосочетания

Два года назад новость о том, что  Меган Маркл беременна, вызвала большой скандал в королевской семье Британии и чуть ни привела к конфликту.

Как сообщает Daily Mirror, британским журналистам удалось выяснить, что о предстоящем пополнении в семье  герцога и герцогини Сассекских стало известно во время бракосочетания принцессы Евгении. Последнюю очень разозлили такие новости. Как утверждают журналисты, Гарри было стыдно за такую ситуацию. Однако в тот момент он и Меган планировали путешествие по Австралии и Новой Зеландии и другой возможности сообщить о пополнении в семействе им могло не предоставиться.

Ранее СМИ сообщали о том, что королевская семья затеяла заговор против Меган Маркл. Из-за этого герцог и герцогиня Сассекские решили уехать из Великобритании.

Александра ЛЕОНИДОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Гороскоп для всех знаков зодиака на 30 июня

Подробный астрологический прогноз на весь день для женщин и мужчин

Плата за коммуналку повысится с 1 июля

Тарифы вырастут на 4%

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей