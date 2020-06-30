Неожиданная новость всплыла во время бракосочетания

Два года назад новость о том, что Меган Маркл беременна, вызвала большой скандал в королевской семье Британии и чуть ни привела к конфликту.

Как сообщает Daily Mirror, британским журналистам удалось выяснить, что о предстоящем пополнении в семье герцога и герцогини Сассекских стало известно во время бракосочетания принцессы Евгении. Последнюю очень разозлили такие новости. Как утверждают журналисты, Гарри было стыдно за такую ситуацию. Однако в тот момент он и Меган планировали путешествие по Австралии и Новой Зеландии и другой возможности сообщить о пополнении в семействе им могло не предоставиться.

Ранее СМИ сообщали о том, что королевская семья затеяла заговор против Меган Маркл. Из-за этого герцог и герцогиня Сассекские решили уехать из Великобритании.