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Два года назад новость о том, что Меган Маркл беременна, вызвала большой скандал в королевской семье Британии и чуть ни привела к конфликту.
Как сообщает Daily Mirror, британским журналистам удалось выяснить, что о предстоящем пополнении в семье герцога и герцогини Сассекских стало известно во время бракосочетания принцессы Евгении. Последнюю очень разозлили такие новости. Как утверждают журналисты, Гарри было стыдно за такую ситуацию. Однако в тот момент он и Меган планировали путешествие по Австралии и Новой Зеландии и другой возможности сообщить о пополнении в семействе им могло не предоставиться.
Ранее СМИ сообщали о том, что королевская семья затеяла заговор против Меган Маркл. Из-за этого герцог и герцогиня Сассекские решили уехать из Великобритании.
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