Карантинные меры снимут через несколько дней

Совсем скоро детские сады в Московской области заработают в прежнем режиме. Это произойдет 6 июля.

Новость о снятии очередных ограничительных мер сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он сделал это в эфире телеканала "Россия 24".

Как отметил сам глава региона, многие родители регулярно присылали свои просьбы о скорейшем восстановлении работы детсадов. Ранее в Московской области работали дежурные группы, но этого, конечно, не хватало.

Воробьев добавил, что анализ санитарного врача дал ему полномочия для подобных распоряжений. Поэтому с 6 июля все работающие родители, у кого нет возможности оставить малыша дома, могут отвести детей в сад, цитирует слова главы издание "Подмосковье сегодня".

Напомним, в Москве очередной этап снятия ограничительных мер стартовал еще 23 июня. В этот день открылись рестораны, детские сады, фитнес-центры и другие спортивные объекты.