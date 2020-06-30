Лишатся урожая: юг Украины столкнулся с обещанной Крыму засухой

Лишатся урожая: юг Украины столкнулся с обещанной Крыму засухой
Фото: Patrick Pleul/ZB/www.globallookpress.com
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Фермерам приходится выкачивать воду из обмелевших рек

Юг Украины столкнулся с сильной засухой, которую Киев предсказывал Крыму. Из-за этого фермеры рискуют остаться без урожая в этом году, при этом ситуация будет только ухудшаться, предупредили агрометеорологи.

Херсонская, Николаевская и Одесская области могут столкнуться с дефицитом хлеба из-за потерянного урожая зерна. Проблема была вызвана сильной засухой, к которой привело изменение климата.

Так, в Херсонской области растет количество песчаных почв – они уже поглотили около 15% посевных площадей. Критическая ситуация и в Одесской области – фермерам приходится качать воду из обмелевшего Дуная, передает телеканал "Украина".

При этом ситуация может стать еще хуже, предупредила начальница отдела агрометеорологии Гидрометцентра Украины Татьяна Адаменко. Вероятно, осенью в стране значительно подорожают фрукты и овощи, приводит мнение экспертов "Царьград".

Напомним, что Киев объявил Крыму водную блокаду, из-за чего полуострову предрекли жуткую засуху. Ранее в МЧС предупреждали, что в регионе уровни воды в реках и водохранилищах будут понижены.

Карина СИРАЗОВА

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