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Юг Украины столкнулся с сильной засухой, которую Киев предсказывал Крыму. Из-за этого фермеры рискуют остаться без урожая в этом году, при этом ситуация будет только ухудшаться, предупредили агрометеорологи.
Херсонская, Николаевская и Одесская области могут столкнуться с дефицитом хлеба из-за потерянного урожая зерна. Проблема была вызвана сильной засухой, к которой привело изменение климата.
Так, в Херсонской области растет количество песчаных почв – они уже поглотили около 15% посевных площадей. Критическая ситуация и в Одесской области – фермерам приходится качать воду из обмелевшего Дуная, передает телеканал "Украина".
При этом ситуация может стать еще хуже, предупредила начальница отдела агрометеорологии Гидрометцентра Украины Татьяна Адаменко. Вероятно, осенью в стране значительно подорожают фрукты и овощи, приводит мнение экспертов "Царьград".
Напомним, что Киев объявил Крыму водную блокаду, из-за чего полуострову предрекли жуткую засуху. Ранее в МЧС предупреждали, что в регионе уровни воды в реках и водохранилищах будут понижены.
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