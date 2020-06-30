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После скандала с участием Ксении Собчак, который произошел на территории Среднеуральского женского монастыря, к настоятелю – отцу Сергию – прибыли высокопоставленные покровители из Москвы. Об этом изданию URA.RU рассказал человек из близкого окружения схиигумена.
Он поделился, что столичные гости приехали поддержать священнослужителя. Во время встречи с москвичами схиигумен никого не допускал в свои покои. Видимо, за закрытыми дверями проводилось совещание.
Ранее "Утро.ру" подробно писало о конфликте, который произошел между Ксенией Собчак и воспитанниками отца Сергия. Скандально известная журналист и политик приехала в Среднеуральский женский монастырь, чтобы снять фильм о том, как на территории святого места издеваются над послушниками. Соратники отца Сергия во главе с схиигуменом сначала вежливо попросили журналистов покинуть здание, но мольбы эффекта не возымели. Завязалась драка, в результате которой режиссер картины получил травму.
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