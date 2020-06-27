Собчак со сломанным носом побили в монастыре

Собчак со сломанным носом побили в монастыре
Ксения Собчак. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
У телеведущей и ее команды отобрали и разбили камеру во время съемок фильма

Ксения Собчак уехала в Екатеринбург, чтобы снять фильм о схиигумене Сергии (Романове), который захватил Среднеуральский женский монастырь. Однако на месте на телеведущую и ее сотрудников напали.

Как сообщила сама Собчак в своем телеграм-канале "Кровавая барыня", инцидент произошел в монастыре. Двоих человек из ее команды избили, также разбили камеру, которую отобрали "здоровенные бугаи".

"Меня толкнули так, что я упала и держали, пока били Ерженкова",

написала телеведущая. 

По ее словам, полицию вызвали, а все съемки избиения изъяли. Также Собчак добавила, что избили послушника Филиппа, который рассказал подробности истории, которую расследует журналистка. 

Жена Константина Богомолова также опубликовала видео с места происшествия. На одном из роликов Собчак кричит, чтобы никого и ничего не трогали. В другом Ксения рассказала, что ее ударили, что ее команду также били. Собчак в кадре возмутилась тому, что люди из монастыря "себе позволяют". 

В ролике, к слову, виден пластырь на носу Ксении Собчак, которая недавно сообщила, что перенесла операцию, неудачно упав. 

Полина ИВАНОВА

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Сергей С
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какая же мерзкая...
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