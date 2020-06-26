Богомолов бьет или пластика: журналист Кононенко усомнился в словах Собчак о неудачном падении

Богомолов бьет или пластика: журналист Кононенко усомнился в словах Собчак о неудачном падении
Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Блогер выдвинул свою версию произошедшего с популярной блондинкой

Ксения Собчак 25 июня показала всем свое разбитое лицо, сообщив, что неудачно упала и сломала нос. Однако ее словам поверили не все. Журналист Максим Кононенко считает, что травмы могли появиться не в результате несчастного случая.

Блогер не понимает, как жена Константина Богомолова могла упасть так, чтобы сломать нос, но при этом не повредить остальные части лица. Он предполагает, что телеведущая может скрывать, каким образом на самом деле получила эту травму.

По его версии, журналистку мог избить муж, или же знаменитая блондинка легла под нож хирурга. Также публицист не исключает, что эпатажная дива могла просто соврать.

"То есть или это вранье. Или это пластическая операция. Или новый муж Ксении ее ****** (бьет)",

– предположил блогер в своем телеграм-канале.

Так Максим Кононенко прокомментировал видео, которое Ксения Собчак сняла в больнице с перебинтованным лицом. Журналистка пояснила в социальной сети, что из-за полученной травмы ей понадобилась операция.

Проблемы Ксении Собчак падением не ограничились. Уже несколько дней обсуждают расистский скандал, в который угодила знаменитость. Автомобильный бренд разорвал с ней контракт. Чуть позже ситуацию осветило зарубежное издание, с которым теперь супруга Константина Богомолова намерена судиться, утверждая, что не произносила тех слов, которые ей приписывают.

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Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: www.globallookpress.com Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: www.globallookpress.com Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Скриншот instagram.com/konbog75
Дарья ПЕТРОВА

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