Россияне предложили супруге Константина Богомолова снимать фильмы о проблемах страны, а не о звездах "Инстаграма"

Недавно вышел новый проект телеведущей "Супер Айза" с бывшей женой Гуфа в главной роли. Часть зрителей не смогла понять, чем примечательна Айза Анохина и зачем Ксении Собчак снимать о ней целую передачу.

Новый проект стартовал на канале "Супер" 6 июня 2020 года. Суть шоу – показать жизнь Айзы Анохиной, от первого лица рассказать поклонникам о ее браках, разводах и новой любви.

Ксения Собчак решила прорекламировал свою работу в инстаграм-аккаунте. "Вышел проект моей команды – реалити-шоу "Супер Айза" Как вам?" – подписала пост телеведущая.

Подписчики поспешили ответить на заданный вопрос и выразили свое мнение по поводу проекта. Так, немалая часть фолловеров весьма нелестно отозвалась о новой работе команды Собчак. Россияне не поняли, зачем им смотреть фильм, который, по их мнению, посвящен ничем не примечательной женщине.

"Кто она такая? Что она такое пережила, чтоб о ней говорить? Ничего, обычная женщина, и ничего в ней нет", "Она просто не вызывает даже интереса", "А кто это такая?", "Мда, очередной провал", "Даже посмотреть желание не возникло", – делятся впечатлениями подписчики.

Впрочем, нашлись и те, кто решил поддержать новую задумку Ксении Собчак. Некоторые подписчики посчитали, что Айза очень искренняя артистка, готовая делиться самым сокровенным со своими поклонниками.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о другом скандале вокруг Собчак. Оказалось, что ее взгляды на бунты в США сильно отличаются от мнения бывшего мужа Максима Виторгана.