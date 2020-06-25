Кадры из больницы: Собчак показала разбитое лицо

Кадры из больницы: Собчак показала разбитое лицо
Ксения Собчак. Фото:Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Телеведущая сломала нос

Ксения Собчак перенесла срочную операцию. Телеведущая неудачно упала: сломала нос и получила сотрясение. Об этом звезда рассказала в соцсетях.

Журналистка опубликовала кадры из больницы. На видео она показалась с бинтами на лице.

"Все нормально. Бывает. Прорвемся",

прокомментировала Ксения полученную травму. Собчак поблагодарила сотрудников больницы, которые провели сложнейшую операцию и все это время не распространяли информацию. Теперь, по ее словам, нужно еще немного подлечиться.

Впрочем, не все подписчики поверили, что травму она получила сама. Некоторые спросили: "Вас побил ваш муж?"

Ранее Ксения Собчак оказалась в центре нового скандала. Крупный бренд разорвал контракт с нею после обвинений в расизме.

Карина СИРАЗОВА

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