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Ксения Собчак перенесла срочную операцию. Телеведущая неудачно упала: сломала нос и получила сотрясение. Об этом звезда рассказала в соцсетях.
Журналистка опубликовала кадры из больницы. На видео она показалась с бинтами на лице.
"Все нормально. Бывает. Прорвемся",
– прокомментировала Ксения полученную травму. Собчак поблагодарила сотрудников больницы, которые провели сложнейшую операцию и все это время не распространяли информацию. Теперь, по ее словам, нужно еще немного подлечиться.
Впрочем, не все подписчики поверили, что травму она получила сама. Некоторые спросили: "Вас побил ваш муж?"
Ранее Ксения Собчак оказалась в центре нового скандала. Крупный бренд разорвал контракт с нею после обвинений в расизме.
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