Телеведущая сломала нос

Ксения Собчак перенесла срочную операцию. Телеведущая неудачно упала: сломала нос и получила сотрясение. Об этом звезда рассказала в соцсетях.

Журналистка опубликовала кадры из больницы. На видео она показалась с бинтами на лице.

"Все нормально. Бывает. Прорвемся",

– прокомментировала Ксения полученную травму. Собчак поблагодарила сотрудников больницы, которые провели сложнейшую операцию и все это время не распространяли информацию. Теперь, по ее словам, нужно еще немного подлечиться.

Впрочем, не все подписчики поверили, что травму она получила сама. Некоторые спросили: "Вас побил ваш муж?"

Ранее Ксения Собчак оказалась в центре нового скандала. Крупный бренд разорвал контракт с нею после обвинений в расизме.