Вокруг светской львицы разгорелся новый скандал - ее обвинили в расизме

Ксения Собчак намерена судиться с изданием Business Insider. Знаменитость утверждает, что журналисты приписали ей цитату, которой она никогда не произносила. По словам звезды, на сайте написано, что телеведущая назвала людей с темным цветом кожи глупыми и ленивыми, хотя сама она этого не делала.

Теперь супруга Константина Богомолова будет добиваться извинений через суд. В интернете она написала, что не делит людей по цвету кожи и национальности, а также не поддерживает протесты, если они связаны с насилием.

"Для меня главные ценности – это жизнь, свобода и частная собственность",

– добавила журналистка в своем телеграм-канале "Кровавая барыня".

Это не первый скандал вокруг Ксении Собчак, связанный именно с темой расизма. Компания Audi, которая несколько лет сотрудничала со знаменитостью, решила разорвать рекламный контракт с известной блондинкой. Причиной, как указывают журналисты, якобы стали расистские высказывания и неоднозначные посты телеведущей по поводу протестов в США, указывает URA.RU.

Глава одного из подразделений автомобильной компании, как дополняет Süddeutsche Zeitung, комментируя ситуацию, заявил, что Audi строго отвергает расизм и любую дискриминацию.

Сама Ксения Собчак, которая, пишет телеканал "360", работала с компанией восемь лет, расторжение контракта пока никак не прокомментировала.

Ранее "Утро.ру" писало, что Ксению Собчак пронесли в гробу по улице.