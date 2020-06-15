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"Ты животное": Тимати унизил Собчак

"Ты животное": Тимати унизил Собчак
Тимати. Фото: Anna Salynskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Рэпер разгромил телеведущую за насмешку над жертвами насилия

Тимати ответил Ксении Собчак на обвинения в клевете. В свойственной ему манере он не стал выбирать выражения и обрушился на знаменитость потоком критики. Артист уличил журналистку в глупости и не забыл припомнить ей смех над трагедией Стаса Костюшкина, перенесшего насилие в детстве. 

Поводом для очередного скандала стал новый клип певца "Хавчик", там есть строчка: "В интернете есть видос, где я пилю доску". Собчак вспомнила о нашумевшей некогда постановочной видеозаписи, где они с Тимати имитируют близость, и решила, что указанная строчка была выпадом в ее адрес.

В своем телеграм-канале телеведущая отреагировала на новый ролик рэпера

"Не верю, что Тимати до этого опустился", – написала Собчак.

После этого Тимати выложил в инстаграм-историях все, что думает о Собчак. Он пояснил, что имел в виду любимую доску для серфинга, которую пришлось распилить в прямом эфире ради шоу.

Рэпер удивился, что Собчак близко к сердцу восприняла строчки из его новой песни.

"Ты приняла это в свой адрес, ахахаха", – написал рэп-исполнитель.

За такую реакцию он назвал ведущую глупой. Рэпер отметил, что ей впору играть Бабу-Ягу на детских праздниках.

Скриншот instagram.com/timatiofficial

Кроме этого, Тимати резко осудил журналистку за смех над трагедией Стаса Костюшкина. По мнению артиста, только "животное" может смеяться над горем жертвы изнасилования.

Напомним, Ксения Собчак позволила себе иронично высказаться о насилии, которое произошло со знаменитым певцом в детстве. Когда Костюшкин был ребенком, над ним и несколькими его друзьями надругался взрослый мужчина.

Ольга ФЕДОРОВА

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