За откровение певца осудила семья

Бывший солист группы "Чай вдвоем" Стас Костюшкин поделился откровением о пережитом в детстве сексуальном насилии. Артист признался, что, когда ему было 8 лет, над ним и его друзьями надругался взрослый. Тогда он очень испугался за свою жизнь и ребят. До сих пор он помнит все произошедшее в мельчайших подробностях.

В тот день Костюшкин забрел со своими друзьями на территорию завода. Издалека он увидел крупного парня, который шел по направлению к ним. Тогда Стас сразу понял, что грядет что-то неладное, и попытался убежать. Его окликнул взрослый, спросив, действительно ли тот хочет сбежать. Костюшкин ответил утвердительно.

"Тогда родителям этих четверых передай, что я их закопал", – ответил ему парень.

Стас был вынужден вернуться, поскольку испугался за жизнь друзей.

Насильник заставил мальчиков встать на колени и открыть рты, после чего совершил акт насилия. Костюшкин считает, что на это мужчину подтолкнул спор со знакомыми, поскольку после того, как все закончилось, он увидел целую банду, наблюдающую за происходящим.

"Думаю, он убил бы, если бы мы сопротивлялись. Он не мог проспорить", – рассказывает артист в интервью Youtube-шоу "Алена, блин!".

После пережитого ребята договорились никому об этом не говорить и не вспоминать между собой. Однако сейчас артист считает, что о таком молчать нельзя – за это его осудили многие родственники. Они просили певца рассказать, зачем он сделал такое откровенное признание. Костюшкин рассказал им о своем страхе за детей.

"Я безумно их люблю и боюсь, что какой-то ублюдок сделает это с моими ребят", – утверждает он.

Всего у Костюшкина трое сыновей: один от второго брака и двое от нынешней жены Юлии. Самому старшему сейчас 17, а младшему недавно исполнилось 4.

Также Костюшкин вспомнил свой конфуз во время одного из выступлений, когда он упал на Аллу Пугачеву. Артист сообщил, что он чуть было не "ушатал" Примадонну.